Уряд виділив МОЗ 141 мільйон із COVID-фонду на професійний розвиток медиків

Кабмін постановив виділити МОЗ 141 млн грн із Фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення безперервного професійного розвитку медиків.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 19 червня.

"Пропонується виділити МОЗ із Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів 141 млн грн.

Ці кошти необхідні для лікарів, професорів, які беруть безпосередню участь в боротьбі з коронавірусною хворобою, перенавчають медпрацівників. При формуванні стабфонду ця сума була скорочена, ми зараз відновлюємо, тому що це кошти - на зарплату лікарям", - пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також Кабмін перерозподілив деякі видатки держбюджету для реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів.

Зокрема, збільшили обсяг видатків МОЗ для спільного проекту з МБРР "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" на 329 млн грн (видатки споживання - 24,6 млн грн, видатки розвитку ― 304,4 млн грн).

Нагадаємо:

У 2020 році зарплати медикам планують збільшити сумарно на суму майже 8 млрд гривень, зокрема лікарям підняти зарплати на 75%.

Економічна правда