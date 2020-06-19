Найближчими тижнями прототип додатку "РРО в смартфоні" буде доступним для тестування

Через кілька тижнів малий та середній бізнес зможе долучитись до тестування прототипу додатку РРО в смартфоні", який розроблявся з нуля.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що цей програмний продукт розроблявся з нуля, модель не є остаточною версією і буде доопрацьована у вигляді фінального продукту після тестового періоду.

"Найближчими тижнями прототип "РРО в смартфоні" стане доступний для масового тестування. Буде оприлюднено інструкцію та відео по використанню програмного РРО. Запрошуємо бізнес долучитись до процесу, оскільки це дозволить максимально опрацювати всі проблемні аспекти.

З 1 серпня продукт буде доступний для повноцінного використання на безоплатній основі", - йдеться у повідомленні.

Використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим з 1 січня 2021 року.

Запровадження програмного РРО передбачено Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" № 128- IX від 20 вересня 2019 року.

Запуск тестування прототипу продукту планувався ще 19 квітня 2020 року, але у зв’язку з карантинними заходами цей термін було перенесено.

Економічна правда