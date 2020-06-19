Ощадбанк офіційно прокоментував зміну голови правління

Ощадбанк офіційно підтвердив, що переможцем конкурсу на посаду голови правління став Сергій Наумов.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ми дякуємо всім кандидатам, які подавали документи для участі у конкурсному відборі. Всебічний розгляд кандидатів і кілька співбесід сформували думку членів Наглядової ради щодо кожного з кандидатів.

Сергій Наумов має репутацію високопрофесійного банкіра-управлінця. Він – банкір-практик із значним досвідом кризового управління, розробки та впровадження стратегії. Ми впевнені, що під керівництвом Сергія Наумова Ощадбанк успішно пройде черговий етап трансформації", - зазначила голова наглядової ради Байба Апін.

"Загальний стаж роботи Сергія Наумова в банківській сфері становить 25 років. Він займав керівні посади у провідних банках України, зокрема Райффайзенбанку, УкрСиббанку, Правекс банку, Піреус банку. В останніх трьох банках працював головою правління. Має досвід роботи в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до юридичних процедур, Наумова призначать на посаду після припинення повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та погодження кандидата на посаду голови правління Нацбанком.

"Стратегічні цілі Ощадбанку на найближчі роки: підвищення ефективності банківського бізнесу, збереження позицій в корпоративному сегменті, зростання присутності в сегменті малого та середнього бізнесу, зміцнення позицій у роздрібному бізнесі, продовження розпочатої паном Пишним стратегічної співпраці з ЄБРР", - додали у банку.

Нагадаємо:

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.

Економічна правда