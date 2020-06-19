"Укрзалізниця" відновила курсування ще 50 електричок

З 23 червня розпочнеться курсування ще 27 приміських поїздів по регіональній філії "Південно-Західна залізниця" та з 24 червня — 23 поїздів по філії "Південна залізниця".

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

На сьогодні по території України курсує 533 приміські поїзди. З урахуванням вищевказаних поїздів 24 червня їх кількість складе 583 поїзди.

З розкладом додаткових електропоїздів можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.

Економічна правда





