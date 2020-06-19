"Укрпошта" відновила міжнародну доставку пасажирськими рейсами

"Укрпошта" почала доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами авіакомпаній. Першими на цьому тижні стали - Lufthansa та KLM.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Авіакомпанія Lufthansa доставляє відправлення Укрпошти із України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії.

Авіакомпанія KLM доставляє посилки Укрпошти до Нідерландів, а звідти - до ПАР, ОАЕ, Нової Зеландії, Австралії, Колумбії, Перу, Панами та інших країн.

Зараз поштові відправлення вилітатимуть 5 разів на тиждень на рейсах Lufthansa та на 3 рази на тиждень на рейсах KLM.

Оскільки ще не заявлено відновлення прямих пасажирських рейсів з Києва до Нью-Йорку, Укрпошта планує продовжувати чартерну програму з МАУ, щоб забезпечити якісну доставку до США. Загалом у червні авіакомпанія доставить в США посилки Укрпошти на 7 прямих рейсів, що виконуються 1-2 рази на тиждень.

Економічна правда