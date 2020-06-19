Понад 82% виборців вважають, що автомобіль має бути доступним кожній сім'ї – опитування

Понад 82% опитаних повністю або частково погоджуються, що автомобіль має бути доступним кожній сім'ї, щоб усі охочі могли скористатись його перевагами.

Про це свідчать результати опитування, яке у травня 2020 року провів КМІС на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

При цьому, 54% виборців виступають за скасування акцизного податку та вікового коефіцієнта на імпорт вживаних авто в Україну й лише 22,7% хочуть залишити чинні ставки.

Водночас на запитання про те, чиї інтереси насамперед повинен відстоювати уряд, 50,4% виборців відповіли, що влада має діяти в інтересах українського споживача. Лише 12,2% зазначили, що треба захищати інтереси українського виробника, а 21,7% зазначили, що не треба ставати на жоден бік.

"Основними перевагами від зниження цін на автомобілі в Україні респонденти назвали такі: авто дає змогу знайти роботу, якої немає поблизу від дому (наприклад, у селі) (76.2%); авто дає змогу менше часу проводити у громадському транспорті (72.3%); людям в Україні потрібно більше подорожувати, їздити в гості, на природу тощо (72.2%).

"Більшість прихильників усіх парламентських партій підтримують твердження, що автомобіль має бути доступним кожній сім’ї: "Слуга народу" – 85%; ОПЗЖ – 85.7%; "Європейська солідарність" – 77.1%; "Батьківщина" – 79.7%; "Голос" – 67.4%", - йдеться у повідомленні.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології у травні 2020 року. Провели 2000 телефонних інтерв’ю з повнолітніми жителями України, крім Криму та ОРДЛО. Похибка вибірки не перевищує 2.4%.

Економічна правда