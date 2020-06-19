У Мінфіні пояснили, як контролюють використання грошей з COVID-фонду

Держаудитслужба здійснює безперервний контроль використання коштів із COVID-фонду, а Кабмін прийняв постанову, яка розкриває бенефіціарних власників у закупівлях.

Про це під час години запитань до уряду розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань щодо нецільового використання коштів. Прийнято постанову Кабміну, яка розкриває бенефіціарних власників у закупівлях COVID-фонду", - сказав міністр.

Аудит - це ключовий механізм, який дозволяє уникнути та виявити зловживання. Із цієї метою Держаудитслкжба здійснює безперервний контроль використання коштів. Також прооводиться щоденний моніторинг електронної системи Прозорро, опрацьовується перелік замовників, які здійснили ризикові закупівлі", - додав Марченко.

Нагадаємо:

Станом на 18 червня з COVID-фонду виділили коштів на суму 36,1 млрд грн, залишок Фонду - 28,5 млрд грн.

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишались 51,6 млрд грн.

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Економічна правда