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Оператори почали роботу по розширенню покриття 4G, можливі збої у зв’язку

П'ятниця, 19 червня 2020, 11:28
 

Оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell розпочали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц для покриття 4G по всій країні. Роботи почались з Закарпатської області, там можливі збої у зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Влітку 2020 року оператори здійснять обмін радіочастотами у 8 західних областях України. Роботи з рефармінгу поступово просуватимуться на схід і до кінця 2020 року мають бути повністю завершені. 

Для налаштування базових станцій з GSM900 на LTE900 мобільні оператори будуть відключати обладнання на дуже короткий час. Щоб мінімізувати можливе зниження якості зв’язку, роботи проводитимуться у нічні години, при найнижчому навантаженні на мережі зв’язку.

Відповідно до умов  нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов’язані протягом двох років охопити 4G покриттям 90% населення країни, зокрема населені пункти з населенням від 2000 осіб, сільську місцевість, транспортну інфраструктуру, тощо. 

Економічна правда

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4G Київстар Vodafone lifecell

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