Завод "Укрзалізниці" закупав за завищеними цінами гальма, які виготовлялись "кустарно"

Служба безпеки проводить обшуки на "Київському електровагоноремонтному заводі" щодо закупівлі гальмівних систем за завищеними цінами, які виготовлялись кустарним способом без належних сертифікатів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що деталі були не нові, а можливо, навіть викрадені у вітчизняних виробників, їх походження встановлюється.

Правоохоронці перевіряють причетність керівництва заводу та приватної особи, які могли в змові організувати постачання продукції невідповідної якості через підконтрольні комерційні структури.

Нагадаємо, 17 червня Укрзалізниця відсторонила Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". Під час звіту за результатами роботи у першому кварталі 2020 року керівника підприємства перед наглядовою радою було виявлено ряд порушень.

Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а за деякими позиціями ціни навіть знизилися.

Також призначено тимчасово в.о голови правління "Київського електровагоноремонтного заводу". Вчора за дорученням наглядової ради підприємства новий керівник прибув на місце роботи. Проте ексменеджмент КЕВРЗ почав чинити опір та не пускати керівника заводу на територію підприємства. Укрзалізниця зафіксувала даний факт та звернеться до Національної поліції України для правової кваліфікації протиправних дій та прийняття процесуального рішення.

Крім того, Укрзалізниця має намір звернутися до Державної аудиторської служби для проведення комплексного аудиту цього підрозділу компанії.

Економічна правда



