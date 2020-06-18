"Ми були просто вкладниками": Суркіс прокоментував зв'язок з Коломойським і bail-in

Бізнесмен Ігор Суркіс заявив що ніяк не пов'язаний з Ігорем Коломойським. Також він прокоментував процедуру bail-in.

Про це він повідомив в інтерв'ю спортивному каналу "ТаТоТаке".

Інтерв'ю було записано до того, як стало відомо рішення суду про визнання Суркісів пов'язаними особами з ексвласником Приватбанку Коломойським.

"Зв'язали нас з Коломойським, а ми були просто вкладниками, як всі 16 мільйонів на той момент. Вирішили таким чином щось собі [у нас] відібрати.... Я взагалі з Коломойським ніяким чином не пов'язаний. Абсолютно", - заявив Суркіс.

На коментар журналіста, про те, що він має частку акцій каналу 1+1 Коломойського, Суркіс відповів:

"Я володію 8% акцій.

Зв'язків з банком у мене взагалі ніякої немає, а то що я володію 8,33% - мене зв'язали.

Розкажіть, що це за bail-in, який вони провели, якщо у мене є дві доньки, у старшої доньки забрали гроші (яка живе з чоловіком 10 років), а у моєї молодшої - не забрали.

У мене є офіційна дружина у якої не забрали гроші, а у Григорія Михайловича (Суркіса - ЕП) дружини, з якою він 41 рік в розлученні (він її бачив років 30 тому) - забрали гроші", - коментує бізнесмен.

Операція bail-in щодо Приватбанку – примусова конвертація депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації банку, а потім зрештою з усіма "старими" акціями банку (загалом – 100%) були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн.

Нагадуємо:

15 червня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку, Кабінету міністрів і Приватбанку і визнала дійсним договір обміну коштів Суркісів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше були викуплені державою за 1 грн.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

Читайте також: Справа Приватбанку: Зв'язок Суркісів з Коломойським, який не помічають судді

Як Медведчук допомагає Суркісу витягнути 7 мільярдів з Приватбанку