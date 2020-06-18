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Офіційний курс: гривня тримає позиції

Четвер, 18 червня 2020, 19:08
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 19 червня на рівні 26,76 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,05 гривні (на 18 червня - 30,06 гривні).

Нагадуємо:

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,75 гривні за долар.

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

Економічна правда

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