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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Четвер, 18 червня 2020, 17:06
 

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,73 - 26,75 гривні;

Євро – 30,02 - 30,04 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 – 26,87 гривні. Євро купують по 29,73 гривні, продають по 30,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,72 - 26,79 гривні, євро - 29,90 - 29,98 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 червня на рівні 26,77 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,06 гривні (на 17 червня - 30,23 гривні).

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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