Український авіаринок просить у держави підтримки та відновлення транзитних перельотів через "сусідні держави"

Український авіаційний ринок звернувся до органів влади щодо фінпідтримки та відновленням транзитних польотів у повітряному просторі "сусідніх держав" для конкуренції на азійському напрямку.

Відповідний лист опублікувала пресслужба "Украерорух".

"Пандемія коронавірусу, що сколихнула цілий світ, торкнулася кожного такого підприємства, призвівши до повного або часткового зупинення діяльності. Авіаційній галузі буде чи не найважче повертатися до повноцінної роботи після всіх втрат, понесених в результаті карантинних обмежень", – йдеться у зверненні.

Повідомляється, що у підприємств виникла серйозна нестача ресурсів для виконання фінансових зобов’язань по виплаті заробітної плати, обслуговуванню кредитів, забезпеченню операційної діяльності..

Також зазначається, що важливими напрямами є відновлення транзитних польотів українських авіакомпаній у повітряному просторі сусідніх держав, а також відновлення та подальший розвиток транзитного потенціалу повітряного простору України.

"Це забезпечить конкурентоздатність українських авіакомпаній на рентабельному азійському напрямку, значно оптимізує витрати авіакомпаній в посткризовий період, а також дозволить національному провайдеру аеронавігаційних послуг вдосконалити власну інфраструктуру та знизити витрати авіакомпаніям на свої послуги", - йдеться у листі.

Також зазначається, що окремої уваги потребує забезпечення безперебійної роботи провайдера аеронавігаційного обслуговування, який, на відміну від авіакомпанії, не може призупинити свою діяльність, адже є частиною пан’європейської інфраструктури.

Економічна правда