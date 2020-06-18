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У Раді пропонують звільнити переселенців від сплати туристичного збору

Четвер, 18 червня 2020, 15:58
 

Податковий комітет ВР рекомендував парламенту прийняти за основу закнопроєкт №3103-1, яким пропонують переселенців (внутрішньо переміщених осіб) звільнити від сплати туристичного збору.

Про це у Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Докуметом передбачаються зміни у Податковий кодекс - переселенців хочуть віднести до категорії тих, хто не зобов'язаний платити туристичний збір.

Зараз такий збір, зокрема, не повинні платити:

  • постійні мешканці таких населених пунктів;
  • ті, хто приїжджає у відрядження і зупиняється на нічліг в приватних квартирах (а також члени їх сім'ї);
  • особи з інвалідністю, діти-інваліди та супроводжуючі осіб з інвалідністю 1 групи та дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
  • ветерани війни та учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • українці, які приїжджають на курорт по путівці;
  • діти до 18 років.

Зазначимо, що максимальний розмір ставок туристичного збору в 2020 році становить: 0,5% мінімальної зарплати для внутрішніх туристів (23,62 грн/добу) і 5% для приїжджаючих з інших країн (236,15 грн/добу). Підсумковий розмір туристичного збору кожна міськрада встановлює в рамках максимальних ставок самостійно.

Туристичний збір - місцевий збір, платниками якого є громадяни України, іноземці та особи, які не мають громадянства, коли вони зупиняються на нічліг в населеному пункті, в якому введено такий збір.

Економічна правда

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