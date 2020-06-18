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Лідери ЄС продовжать економічні санкції проти Росії – ЗМІ

Четвер, 18 червня 2020, 15:35
 

Очікується, що лідери Європейського Союзу в п'ятницю підтримають продовження економічних санкцій проти Росії до кінця січня 2021 року.

Як передає "Європейська правда", про це з дипломатичних джерел стало відомо агенції Reuters.

ЄС вдарив по енергетичному, фінансовому та збройовому секторам Росії після того, як Москва анексувала Крим в України в 2014 році, і підтримала бойовиків на сході України.

В останні роки ЄС наголошує, що питання пом’якшення цих санкцій прив’язане до виконання Росією Мінських угод.

Чинні санкції ЄС діють до кінця липня, і 27 лідерів держав-членів ЄС, які проводять віртуальну зустріч у п'ятницю, як очікується, прокладуть шлях для ще одного шестимісячного продовження, яке буде офіційно оформлено пізніше цього місяця.

У той час як деякі країни, включаючи Італію та Угорщину, хотіли б відродження економічних зв'язків з Росією, однак вони поки взяли гору, оскільки ЄС невдоволений дезінформацією про коронавірус, поширюваною Москвою.

Як повідомлялося, Рада ЄС у четвер продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Європейська правда

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Росія ЄС санкції

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