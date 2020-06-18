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У Twitter з'явилась нова функція: голосові повідомлення

Четвер, 18 червня 2020, 15:19
 

Соцмережа Twitter оголосила про запуск нової функції - можливість записувати повідомлення голосом та постити їх у стрічку.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Twitter - це місце, де ви хочете поговорити про те, що відбувається. Але іноді 280 символів недостатньо, і деякі нюанси втрачаються при перекладі. Тому ми у тестовому режимі запускаємо нову функцію, яка додасть в Twitter більше людяності - ваш голос", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голосові твіти будуть обмежуватись 140 секундами аудіо.

"Але якщо продовжувати запис, повідомлення публікуватимуться як тред. У тред можна публікувати до 25 повідомлень.

Щоб записати і запостити голосове повідомлення, потрібно почати новий твіт, а потім натиснути на спеціальну іконку. Запис публікується як відео із зображенням аватарки користувача", - пояснили у Twitter.

Повідомляється, що створення голосових твітів уже доступне окремим користувачам iOS, але в найближчі тижні ця функція буде доступною для всіх в iOS.

Економічна правда

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