Стокгольмський суд підтримав "Укргазвидобування" у спорі з "Карпатигаз" та "Misen Enterprises"

Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення (partial award) про збільшення частки АТ "Укргазвидобування" (УГВ) у майні спільної діяльності (СД).

Відповідне рішення арбітри винесли 17 червня 2020 року повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Вказаним рішенням арбітражний трибунал суттєво збільшив частку Укргазвидобування у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж в два рази.

"Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою чергу повинна виплатити суму компенсації Карпатигаз та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності", — розповіла генеральний директор АТ "Укргазвидобування" Олена Кобець.

Якщо сторони не зможуть узгодити оцінку самостійно протягом встановленого терміну, її визначить трибунал.

У першому частковому рішенні арбітраж встановив, що договір СД було порушено з боку Misen Enterprises AB, яка не повністю внесла свою частку в СД, та "Карпатигаз", яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" восени 2015 року заявляло, що "Карпатигаз" і його акціонер Misen відмовляються виконувати зобов'язання в рамках СД.

Пізніше, 15 июля 2016 року УГВ звернулося в Стокгольмський арбітраж з позовом про розірвання договору СД з "Карпатигаз" і Misen, а також про стягнення збитків.

Влітку 2018-го Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма ухвалив часткове рішення (partial award) в справі.

Суд встановив, що договір СД був порушений з боку Misen (в повному обсязі внесена частка в СД - тільки $ 3,9 млн з $ 12,5 млн) і з боку "Карпатигаз", який не поставив передбачені договором вимірювальні станції.

Розірвання Стокгольмським арбітражем договору СД повернуло УГВ можливість повноцінно користуватися найбільшою кількістю власних свердловин з-поміж усіх договорів про спільну діяльність.

Економічна правда