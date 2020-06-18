Стокгольмський суд підтримав "Укргазвидобування" у спорі з "Карпатигаз" та "Misen Enterprises"
Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма виніс друге часткове рішення (partial award) про збільшення частки АТ "Укргазвидобування" (УГВ) у майні спільної діяльності (СД).
Відповідне рішення арбітри винесли 17 червня 2020 року повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Вказаним рішенням арбітражний трибунал суттєво збільшив частку Укргазвидобування у спільній діяльності, зменшивши, при цьому, частку компанії Misen Enterprises AB більш ніж в два рази.
"Арбітражний трибунал постановив, що все майно спільної діяльності повинно бути передане у власність Укргазвидобування, яке в свою чергу повинна виплатити суму компенсації Карпатигаз та Misen Enterprises AB відповідно до перерозподілених часток в спільній діяльності", — розповіла генеральний директор АТ "Укргазвидобування" Олена Кобець.
Якщо сторони не зможуть узгодити оцінку самостійно протягом встановленого терміну, її визначить трибунал.
У першому частковому рішенні арбітраж встановив, що договір СД було порушено з боку Misen Enterprises AB, яка не повністю внесла свою частку в СД, та "Карпатигаз", яке не поставило передбачені договором вимірювальні станції.
Нагадуємо:
Як повідомлялося, "Укргазвидобування" восени 2015 року заявляло, що "Карпатигаз" і його акціонер Misen відмовляються виконувати зобов'язання в рамках СД.
Пізніше, 15 июля 2016 року УГВ звернулося в Стокгольмський арбітраж з позовом про розірвання договору СД з "Карпатигаз" і Misen, а також про стягнення збитків.
Влітку 2018-го Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма ухвалив часткове рішення (partial award) в справі.
Суд встановив, що договір СД був порушений з боку Misen (в повному обсязі внесена частка в СД - тільки $ 3,9 млн з $ 12,5 млн) і з боку "Карпатигаз", який не поставив передбачені договором вимірювальні станції.
Розірвання Стокгольмським арбітражем договору СД повернуло УГВ можливість повноцінно користуватися найбільшою кількістю власних свердловин з-поміж усіх договорів про спільну діяльність.
Економічна правда
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