Конкурс на голову Ощадбанку: Наумов переміг з перевагою у два голоси — ЗМІ

У голосуванні членів наглядової ради за переможця конкурсу на посаду голови правління Ощадбанку Сергій Наумов переміг з перевагою у 2 голоси.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерело у Мінфіні.

Зазначається, що голосування проходило в два етапи. Спочатку 8 членів ради обирали між трьома кандидатами і кожен з них віддав по два голоси.

"За Антона Тютюна проголосувало 8 членів, за Сергія Наумова - 5, за Геннадія Хелемського - 3. таким чином Хелемский вибув з конкурсу.

У другому турі кожен член ради віддав тільки по одному голосу. За Наумова проголосувало 5 членів, за Тютюна - 3", - пише видання.

"О 18 годині вже був відомий переможець і тому почалися різні інсинуації від тих, кому не сподобався результат",- сказав банкір, знайомий з членами ради.

При цьому, самі члени ради від коментарів FinClub відмовляються.

Нагадаємо:

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.