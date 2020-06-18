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"Зелена" енергетика вперше обійшла атомну за обсягами виробництва

Четвер, 18 червня 2020, 10:30
 

За підсумками 2019 року електростанції, що працюють на поновлюваних джерелах енергії, вперше обійшли атомні електростанції за обсягом виробництва енергії в світі.

Про це йдеться в щорічному статистичному огляді компанії BP.

"Поновлювані джерела енергії продовжували демонструвати рекордне зростання і забезпечили більшу частину приросту попиту (41%) серед первинних енергоресурсів. При цьому рівень вироблення енергії ВДЕ вперше перевищував її виробництво атомними станціями", - йдеться в звіті.

Зазначається, що в минулому році вироблення електрики на основі "зелених" джерел зросло на 13,7 процентних пункту і становила 2805,5 терават-годин. При цьому виробництво на АЕС зросло на 3,5 п.п. до 2796 терават-годин.

Частка ВДЕ у виробництві електроенергії становила 10,4%, що вперше перевищило показник атомних станцій.

Економічна правда

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Зелений тариф АЕС енергетика електроенергія

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