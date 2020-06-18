Уряд змінив умови визначення ціни на скраплений газ

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Відтепер у формулі ціни буде використовуватися ціна природного газу станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що остаточна ціна для споживача повинна включати податок на додану вартість, тариф на транспортування і розподіл газу, торгову надбавку постачальника газу зі спецзобов'язаннями.

У Кабміні вважають, що нововведення дозволить встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення.

Крім того, постанова удосконалить роботу аукціонного комітету з продажу сирої нафти, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Аукціонний комітет тепер буде включати п'ять представників Міненерго, а персональний склад аукціонного комітету затверджується наказом міністерства.

Економічна правда