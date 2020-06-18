Wizz Air відновлює польоти з України

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення роботи своєї бази у Міжнародному аеропорту "Київ" та перельотів з України до Угорщини, Німеччини, Данії, Естонії, Греції та Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Wizz впровадила нові правила для забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки та дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

Крім цього, пасажирам рекомендують реєструватися на посадку та купувати послуги онлайн (до прикладу, оплачувати додатковий багаж через Інтернет), аби зменшити фізичну взаємодію в аеропорту, коли це можливо.

"Впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички. Крім того, пасажирам роздають дезінфікуючі серветки. У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіку прибирання WIZZ усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 17 червня доступні подорожі за такими напрямками та до таких країн: Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) та Лондон Лутон (Великобританія).

Нагадуємо:

17 червня аеропорт "Київ" імені Сікорського прийняв перший регулярний міжнародний рейс, відновивши роботу після карантину.

Економічна правда