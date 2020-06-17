Нацбанк зміцнив курс гривні до євро
Середа, 17 червня 2020, 19:49
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 червня на рівні 26,77 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,06 гривні (на 17 червня - 30,23 гривні)
Нагадуємо:
17 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.
17 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.
Економічна правда
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