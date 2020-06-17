У Мін'юсті планують до кінця року зобов'язати компанії розкрити бенефіціарів

Мін'юст планує до кінця рооку зобов'язати компанії розкрити кінцевих бенефіціарних власників.

Про це під час брифінгу заявив голова Мін'юсту Денис Малюська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над тим - і це передбачено програмою взаємодії з МВФ, щоб зобов'язати підприємства розкрити бенефіціарів власників та забезпечити прозорість. Це буде виконано ближче до кінця року", - розповів міністр.

Він підкреслив проблему відсутності штрафних санкцій за нерозкриття такої інформації.

"Чинний реєстр юросіб адекватно відображає всю інформацію, внесену юрособами. Як тільки обов'язок розкриття бенефіціарів власників внесли в законодавство, то багато юросіб, побоюючись штрафів, відразу внесли відповідні дані до реєстру. Потім дані поступово забували оновлювати або новостворені юридичні особи бенефіціарів не вносили.

Кількість підприємств, які розкрили бенефіціарів власників, істотно скоротилося, більшість юросіб бенефіціарів не розкриває. Але винен тут не реєстр, а відсутність адекватного механізму штрафів, санкцій за невнесення бенефіціарів", - пояснив Малюська.

"Новий реєстр зробить систему ефективнішою і зручнішою - дані про бенефіціарів будуть в окремих полях", - запевнив він.