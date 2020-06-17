"Укртатнафта" виробила нове авіапальне JET А-1

"Укртатнафта" виробила та направила споживачам нову продукцію - авіаційне пальне JET А-1.

Про це йдеться у пресрелізі компанії

Зазначається, що цей продукт має схожі показники якості з паливом РТ, однак існують деякі відмінності у додаткових вимогах щодо змащувальної здатності, електропровідності та взаємодії з водою.

Повідомляється, що компанія налагодила технологію отримання нового пального із компанією Innospec, яка є єдиним у світі виробником присадки STADIS для Jet А-1.

Новий вид авіапалива, відповідає сучасним стандартам, що було підтверджено висновками експертів з лабораторії Мажейкяйського НПЗ (група ORLEN) .

Відтепер "Укртатнафта" має змогу випускати обидва види авіаційного палива.







