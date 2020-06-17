Кабмін ухвалив рішення про доплати митникам під час карантину

Працівники Державної митної служби будуть отримувати доплати до 50% заробітної плати на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у середу передає пресслужба ДМС.

Повідомляється, що доплати отримуватимуть працівники на митних постах, які безпосередньо здійснюють митне оформлення, митний контроль та контактують з громадянами України й іноземцями.

При цьому посадовим особам Держмитслужби, відповідні доплати до заробітної плати не були встановлені.

Нагадуємо, 29 квітня 2020 року Кабмін ухвалив постанову № 375 про встановлення доплати військовослужбовцям та працівникам поліції, які забезпечують життєдіяльність населення на час карантину через пандемію CОVID-19.

Економічна правда