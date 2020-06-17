Продажі нових автомобілів в ЄС впали вдвічі
Середа, 17 червня 2020, 15:00
За п'ять місяців 2020 року об`єм продажів нових легкових автомобілів в Євросоюзі зменшився на 41,5%.
Про це йдеться в даних Асоціації європейських виробників автомобілів.
У травні було продано автомобілів на 52,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, незважаючи на ослаблення карантинних обмежень.
Найсильніше травневі продажі впали в країнах, які особливо постраждалих від пандемії і вжили найбільш суворі заходи в боротьбі з поширенням вірусу - Іспанії (мінус 72,7%), Франції (мінус 50,3%), Італії (мінус 49,6%). У Німеччині падіння продажів нових легкових автомобілів становило 49,5%.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua