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Продажі нових автомобілів в ЄС впали вдвічі

Середа, 17 червня 2020, 15:00
 

За п'ять місяців 2020 року об`єм продажів нових легкових автомобілів в Євросоюзі зменшився на 41,5%.

Про це йдеться в даних Асоціації європейських виробників автомобілів.

У травні було продано автомобілів на 52,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року, незважаючи на ослаблення карантинних обмежень.

Найсильніше травневі продажі впали в країнах, які особливо постраждалих від пандемії і вжили найбільш суворі заходи в боротьбі з поширенням вірусу - Іспанії (мінус 72,7%), Франції (мінус 50,3%), Італії (мінус 49,6%). У Німеччині падіння продажів нових легкових автомобілів становило 49,5%.

Економічна правда

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автомобілі ЄС коронавірус фінансова криза

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