Hilton скоротить 22% штату по всьому світу

Міжнародна мережа готелів Hilton збирається скоротити 2,1 тисячі корпоративних співробітників.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Своє рішення вона пояснила необхідністю скорочувати витрати, оскільки готельна індустрія сильно постраждала від наслідків пандемії коронавірусу.

Співробітники, що потрапили під скорочення, отримають вихідну допомогу і допомогу в подальшому працевлаштуванні. Вони також в прискореному порядку можуть бути знову прийняті на роботу в Hilton після відновлення туризму.

Для інших співробітників керівництво Hilton продовжує оголошені раніше відпустки, скорочені робочі години та скорочення заробітної плати ще на три місяці.

Генеральний директор готельної мережі Крістофер Нассетта зазначив, що за 101-річну історію Hilton галузь не стикалася з подібною кризою, яка призвела до того, що подорожі практично припинилися.

В кінці 2019 року загальна кількість співробітників готельної мережі становила 173 тисячі осіб. Зараз персонал Hilton налічує 9,6 тис осіб по всьому світу.

Раніше Marriott і Hyatt Hotels також повідомляли про звільнення тисяч своїх співробітників по всьому світу у зв'язку зі скороченням кількості замовлень.

Економічна правда