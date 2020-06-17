Виручка власника TikTok зросла на 130% - ЗМІ

Виручка компанії ByteDance, оператора відеододатку TikTok, в січні-березні становила близько 40 мільярдів юанів (5,64 мільярда доларів).

Про це повідомили Reuters двоє людей, знайомих з ситуацією.

Такий показник передбачає зростання більш ніж на 130% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, сказало одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, оскільки це питання не є публічним.

За словами іншого джерела, ByteDance встановила цільовий показник виручки в 2020 році в розмірі близько 200 мільярдів юанів.

Перше джерело повідомило, що ByteDance поставила перед собою мету досягти виручки, що становить половину показника конкуруючої компанії Tencent Holdings Ltd. Провідна китайська компанія в сфері соціальних мереж і комп'ютерних ігор Tencent повідомила про виручку майже 377 мільярдів юанів в 2019 році.

ByteDance відмовилася від коментарів.

Число користувачів додатків ByteDance різко зросло в розпал пандемії коронавірусу.