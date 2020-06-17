Рада прийняла закон про планування використання земель: що він передбачає
Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №2280 щодо планування використання земель, яким, зокрема, передбачається урегулювання питання встановлення меж і комплексного просторового планування територій громад.
Документ підтримали 320 нардепів.
Відповідно до законопроєкту, урегулюються питання меж громад та комплексного просторового планування територій громад.
Також передбачається утворення громадами власних органів містобудування та архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови та обмеження на всій території громади.
Крім цього, йдеться про створення органами містобудування та архітектури служби замовника містобудівної документації.
Водночас передбачена зміна цільового призначення особливо цінних земель для розміщення об’єктів промисловості та збереження існуючого порядку визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини.
Також Кабмін уповноважать затверджувати порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування розроблення комплексних планів.
Економічна правда
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