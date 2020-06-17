Маск готується будувати плавучі космопорти для міжнародних і міжпланетних перельотів
Середа, 17 червня 2020, 10:55
SpaceX Ілона Маск набирає персонал для побудови плавучих космопорт для подорожей навколо Землі і польотів на Місяць і Марс на кораблі Starship.
Про це Маск повідомив в Twitter.
Засновник SpaceX повідомляє, перші тестові рейси "з Землі на Землю" можуть бути проведені через 2-3 роки, далі запустяться комерційні перевезення.
Маск підкреслює, що плавучі космопорти повинні будуть знаходитися в віддаленості від густонаселених районів, в декількох милях від берега, пасажири зможуть потрапити до таких космодромів на човні.
Раніше SpaceX показувала, як виглядатимуть польоти на Starship навколо Землі.
Економічна правда
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