"Нова пошта" почала використовувати вантажні робовізки 

"Нова пошта" почала використовувати робовізки для перевезення вантажів із зони вивантаження у зону завантаження.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Напередодні робовізки тестували на вантажному відділенні Львівського інноваційного терміналу (ЛЕО), де зазвичай сортуються відправлення вагою від 30 кг.

Вони розвивають швидкість до 0,8 м/с, та можуть перевозити вантаж до 300 кг на собі й до 1000 кг тягнути за собою.

Для початку роботи робовізок навантажують, а далі на панелі управління співробітник вказує траєкторію руху, вводячи комбінацію з цифр.

Для відображення різних етапів руху робот має спеціальний кольоровий датчик: зелений - візок на старті і готова до завантаження, червоний - рухається, жовтий - відбувається розвантаження.

Економічна правда