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НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара

Вівторок, 16 червня 2020, 19:10
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 26,74 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,23 гривні (на 16 червня - 30,20 гривні).

Нагадуємо:

16 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.

16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,81 гривні за долар.

Економічна правда

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