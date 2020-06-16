НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара
Вівторок, 16 червня 2020, 19:10
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 17 червня на рівні 26,74 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,23 гривні (на 16 червня - 30,20 гривні).
Нагадуємо:
16 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.
16 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,81 гривні за долар.
Економічна правда
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