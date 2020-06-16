Зеленський доручив СБУ і МВС боротися з порушенням габаритно-вагових норм на дорогах

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та МВС почати кампанію з протидії порушенню габаритно-вагових норм на дорогах.

Про це він заявив на селекторній нараді, передає прес-служба Офісу президента.

"У селекторній нараді також взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова СБУ Іван Баканов та керівник Укравтодору Олександр Кубраков.

За словами Зеленського, статистика свідчить: останні кілька років майже кожна друга фура, що їздить українськими автошляхами, перевантажена", - йдеться у повідомленні.

"Я не думав, що крім програми під назвою "Велике будівництво" в нашій країні, яку дуже складно було підняти на ноги, буде окрема велика проблема - як захистити частину цієї програми, а саме - дороги в країні", - сказав президент.

Він підкреслив, що проблема з перевантаженими фурами фіксується навіть на нових дорогах, які почали споруджувати в межах програми "Велике будівництво".

Водночас прем'єр Денис Шмигаль заявив, що цього року інспектори Укртрансбезпеки працюють цілодобово. З 12 травня вони склали майже 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів, а сума штрафів за цей період становить понад 190 тис євро.

"Кабмін передав до профільного комітету Верховної Ради законопроект про зміни до деяких законодавчих актів щодо здійснення Укртрансбезпекою габаритно-вагового контролю. Він передбачає надання можливості органам місцевої влади встановлювати автоматичні комплекси габаритного контролю. Частину штрафів пропонуватиметься спрямовувати до місцевих бюджетів для відновлення доріг", - додав Шмигаль.

Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що через законодавчі обмеження працівники Укртрансбезпеки не можуть самостійно контролювати дотримання габаритно-вагових обмежень та ефективно діють лише у співпраці з поліцією.

Він запропонував передати патрульній поліції функцію контролю дотримання безпеки на дорогах, серед іншого – габаритно-вагового контролю.

Голова СБУ Іван Баканов підтримав ініціативу президента та заявив про готовність долучитися до такої роботи.

Економічна правда