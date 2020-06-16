ВР відправила на доопрацювання законопроєкт про квоти на біоетанол

Верховна Рада не підтримала у першому читанні та відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт №3356, який передбачає запровадження квот на додавання біокомпонентів в автомобільні бензини.

Документ підтримали 196 нардепів при 226 необхідних, за відправлення проєкту закону на доопрацювання в комітет проголосували 246 депутатів, передає enkorr.

Після доопрацювання законопроєкт може бути повторно винесено на розгляд до сесійної зали.

"Проєкт закону передбачає запровадження з 1 липня 2021 року обов'язкової квоти на додавання біокомпонентів в автомобільні бензини на рівні не менше 5% (об'ємних). З 1 липня 2022 року ця квота повинна підвищитися до 6%, з 1 червня 2023 року - не менше 7%.

Ця вимога не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище, а також на бензини, що купуються Державним агентством резерву і Міністерством оборони", - йдеться у повідомленні.

При цьому, відповідно до дкументу, недотримання квот загрожує операторам роздрібної торгівлі штрафами у розмірі 21 020 грн за кожні 1000 л, отриманих для реалізації партії бензинів. Такий же штраф загрожує для виробників і імпортерів бензинів за кожні 1000 л, відпущених для реалізації палива.

"Головним контролюючим органом і тим, хто буде стежити за вмістом біокомпонентів в моторному паливі, виступить Державна екологічна інспекція", - додає enkorr.