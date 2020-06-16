Рада схвалила законопроєкт про захист трудових мігрантів: що змінять

Верховна Рада на засіданні 16 червня прийняла за основу проєкт закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Документ підтримали 248 нардепів.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що український трудовий мігрант більше не буде сплачувати гроші компанії - посереднику за вакансію. А на компанії-порушники буде накладатися штраф (2-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів).

"Шахрайство суттєво зменшиться, адже більшість нечесних бізнесменів заробляють на тому, що беруть наперед гроші за вакансію зі здобувачів, а потім чи просто зникають з грошима чи відправляють людей незрозуміло куди.

Поступова легалізація ринку міжнародного працевлаштування призведе до створення нормального конкурентного середовища та прозорої роботи бізнесу, що принесе державі гроші у вигляді податків та убезпечить українців від сплати грошей шахраям чи недоброчесним бізнесменам", - додали автори законопроєкту.

Економічна правда