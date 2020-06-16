Ярославський і "Електроважмаш" будуть виробляти трамваї у Харкові

Бізнесмен і власник групи DCH Олександр Ярославський спільно з "Електроважмаш" буде виробляти трамваї у Харкові. Випуск перших трамваїв запланований не пізніше, ніж через 2 роки.

Про це в Facebook повідомив мер міста Геннадій Кернес, коментуючи результати зустрічі мерії з Ярославським.

"Ми прийняли знакове для розвитку Харкова рішення - спільно з "Екополіс ХТЗ" (проект майбутнього технопарку Ярославського на базі заводу ХТЗ - ЕП) будемо виробляти сучасні трамваї...

Заодно, допоможемо і "Електроважмашу": будемо замовляти для харківських трамваїв двигуни у цього заводу", - пише Кернес.

Мер повідомляє, що робота розпочнеться зі створення технічної документації та підготовки виробництва і його потужностей.

Випуск перших харківських трамваїв запланований не пізніше, ніж через 2 роки.

"Це будуть сучасні, низькопідлогові, тихохідні вагони, комфортні не тільки для їх пасажирів, але і для міської транспортної інфраструктури в цілому.

Спільними зусиллями міста та DCH/"Екополіса ХТЗ" ми повністю оновимо не тільки парк трамваїв Харкова, але і весь рухомий склад трамвайного транспорту в Україні (за підрахунками фахівців ринок трамвайних перевезень країни вимагає якомога якнайшвидшої заміни майже 1000 вагонів)", - резюмує Кернес.

Нагадуємо:

Міський мер Харкова Генадій Кернес та Ярославський 7 років не розмовляли один з одним, однак на початку грудня несподівано помирилися на святкуванні 60-річного ювілею бізнесмена і навіть новий рік зустрічали разом.

Економічна правда