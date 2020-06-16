Всі розділи
Укр / Рус

Ярославський і "Електроважмаш" будуть виробляти трамваї у Харкові

Вівторок, 16 червня 2020, 14:22
 

Бізнесмен і власник групи DCH Олександр Ярославський спільно з "Електроважмаш" буде виробляти трамваї у Харкові. Випуск перших трамваїв запланований не пізніше, ніж через 2 роки.

Про це в Facebook повідомив мер міста Геннадій Кернес, коментуючи результати зустрічі мерії з Ярославським.

"Ми прийняли знакове для розвитку Харкова рішення - спільно з "Екополіс ХТЗ" (проект майбутнього технопарку Ярославського на базі заводу ХТЗ - ЕП) будемо виробляти сучасні трамваї...

Заодно, допоможемо і "Електроважмашу": будемо замовляти для харківських трамваїв двигуни у цього заводу", - пише Кернес.

Мер повідомляє, що робота розпочнеться зі створення технічної документації та підготовки виробництва і його потужностей.

Випуск перших харківських трамваїв запланований не пізніше, ніж через 2 роки.

"Це будуть сучасні, низькопідлогові, тихохідні вагони, комфортні не тільки для їх пасажирів, але і для міської транспортної інфраструктури в цілому.

Спільними зусиллями міста та DCH/"Екополіса ХТЗ" ми повністю оновимо не тільки парк трамваїв Харкова, але і весь рухомий склад трамвайного транспорту в Україні (за підрахунками фахівців ринок трамвайних перевезень країни вимагає якомога якнайшвидшої заміни майже 1000 вагонів)", - резюмує Кернес.

Нагадуємо:

Міський мер Харкова Генадій Кернес та Ярославський 7 років не розмовляли один з одним, однак на початку грудня несподівано помирилися на святкуванні 60-річного ювілею бізнесмена і навіть новий рік зустрічали разом.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ярославський ХТЗ Харків

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ярославський став партнером турецької компанії, яка будуватиме дорогу через ТЦ Барабашово 5 червня 2020, 10:50
Металургійний завод Ярославського вийшов із 7-ми місячного простою 25 травня 2020, 14:40
Ярославський купує у Пінчука 100% акцій банку "Кредит Дніпро" 12 травня 2020, 17:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!