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Албанія чекає на чартери з України наступного тижня

Вівторок, 16 червня 2020, 13:05
 

Міністр туризму та навколишнього середовища Албанії Бленді Клосі заявив, що з наступного тижня країна розпочне прийматиме туристів з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клосі сказав в коментарі телеканалу RTV Ora.

Минулого тижня до аеропорту Тирани вже почали прибувати літаки "Белавіа" з туристами з Білорусі. Сьогодні прилетить черговий білоруський чартер, протягом тижня буде ще три літаки, а з наступного тижня чекають чартери з України та Польщі.

"З компанією, яка привезла туристів з Білорусі, і компанією, яка надала цю послугу, було домовлено дотримуватися суворих правил контролю пасажирів. Білорусь - одна з небагатьох країн, яка не запроваджувала ізоляцію, незважаючи на велику кількість заражених людей. Пасажири були ретельно перевірені. Завтра прибуває наступний чартер, протягом тижня будуть ще три. Наступного тижня прибудуть чартери з України та Польщі", - повідомив міністр.

Раніше повідомлялося, що громадяни України з 15 червня зможуть подорожувати до Албанії без обмежень на кордоні, пов’язаних із коронавірусом.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Київ" повідомив про скасування усіх регулярних міжнародних пасажирських авіарейсів у зв’язку з продовженням карантину в Києві. 

Із 15 червня в Україні відновилося міжнародне пасажирське авіасполучення. Але в разі відновлення польотів туристи поки не зможуть літати до ЄС. 

Винятком є Греція, яка відкрила основні аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і громадян третіх країн, але українцям по прильоту необхідно буде здавати тест на коронавірус і проходити карантин.

Зазначимо, пізніше стало відомо, що аеропорт Афін може не впустити українців, всупереч попереднім анонсам.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Європейська правда

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