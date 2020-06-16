Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про акціонерні товариства

Верховна Рада на засіданні 16 червня прийняла за основу законопроєкт №2493 про акціонерні товариства - документ, зокрема, передбачає дозвіл компаніям обирати модель корпоративного управління.

Документ у першому читанні підтримали 270 нардепів.

Законопроєкт разом із нинішньою дворівневою системою корпоративного управління запроваджує однорівневу.

За словами голови фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, законопроєкт передбачає, що загальні збори акціонерного товариства можна буде проводити в електронній формі.

Крім цього, як повідомив Гетманцев, вводиться посада радника з корпоративних питань для допомоги акціонерам.

"Врегулюється правовий статус корпоративного секретаря, якого на сьогодні може просто призначати наглядова рада товариства, але його статус не врегульований", - додав нардеп.

За словами одного з авторів документа Роксолани Підласи, однією з основних новел законопроекту є посилення захисту міноритарних акціонерів.



У пояснювальній записці також йдеться, що законопроєкт приводить норми щодо представництва акціонерів у відповідність до законодавства ЄС.

Економічна правда