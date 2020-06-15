НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського щодо рефінансу Приватбанку

11 червня Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив клопотання НБУ та закрив провадження за позовом до "Дніпроазота" Ігоря Коломойського щодо стягнення заставного майна по борговим зобов’язанням Приватбанку по рефінансуванню.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали суду.

Своє клопотання НБУ мотивував погашенням Приватбанком своїх боргів по рефінансуванню, а отже, відсутністю підстав у Нацбанку на звернення стягнення на предмет забезпечення за кредитом.

З аналогічних підстав - "у зв`язку з відсутністю предмету спору" - 9 червня Госпсуд Дніпропетровської області на підставі звернення Нацбанку закрив провадження за позовом до ТОВ "Приватофис" про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке знову ж таки було в забезпеченні по рефінансуванню НБУ для Приватбанку.

2 червня Госпсуд Дніпропетровської області на підставі такого ж звернення Нацбанку закрив провадження за позовом НБУ до ПрАТ "Ерлан" (виробник напоїв "Біола"), 6 червня - справу за позовом до ТОВ "Перспектива Інвестмент", у травні-червні - низку справ за позовами НБУ до ТОВ "Гаджибей".

Нагадуємо:

Як повідомлялось у лютому-квітні Приватбанк повністю погасив борги перед НБУ по рефінансуванню, виплативши 7,5 млрд грн. За даними Нацбанку, на 01.05.2020 у Приватбанка не було боргів по рефінансу.

На початок 2017 року - тобто фактично відразу після націоналізації - обсяг боргових зобов`язань Приватбанку перед регулятором становив 18 млрд грн.

Раніше Приватбанк за спонукання НБУ утримувався від погашення рефінансування, поручителями по якому були Ігор Коломойський та пов’язані з ним структури, сподіваючись таким чином стимулювати процес погашення заборгованості корпоративних позичальників перед банком.

У червні 2018 року НБУ подав 143 позови до компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами, які надавали майно в заставу для Нацбанку як забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню. Обсяг вимог НБУ по цим позовам сягав 10 млрд грн.





