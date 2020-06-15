НБУ послабив офіційний курс гривні до долара

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 червня на рівні 26,84 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,20 гривні (на 15 червня - 30,21 гривні).

Нагадуємо:

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,81 гривні за долар.

15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 - 26,78 гривні за долар.

Економічна правда