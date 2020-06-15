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НБУ послабив офіційний курс гривні до долара

Понеділок, 15 червня 2020, 19:15
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 червня на рівні 26,84 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,20 гривні (на 15 червня - 30,21 гривні).

Нагадуємо:

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,81 гривні за долар.

15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 - 26,78 гривні за долар.

Економічна правда

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