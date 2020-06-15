УЗ відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого сполучення

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 4 поїзди далекого сполучення: Запоріжжя - Ужгород, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Ужгород та Київ - Херсон, вони почнуть курсувати з 19 червня, квитки можна купити вже зараз.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Також збільшать періодичність курсування 3 поїздів.

"У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та Причорномор’я.

Зокрема, поїзд №17/18 Харків - Ужгород відправиться з Харкова 19 червня, з Ужгорода 20 червня. Поїзд №4/3 Запоріжжя - Ужгород із Запоріжжя здійснить рейс 20 червня, зворотно з Ужгорода - 21 червня. Поїзд №15/16 Харків - Івано-Франківськ вирушить із Харкова 20 червня, з Івано-Франківська 21 червня. Поїзд №768/767 Київ - Херсон відправиться з Києва 19 червня, з Херсона - 20 червня. Зазначені поїзди курсуватимуть через день", - йдеться у повідомленні.

З 18 червня поїзд №106/105 Одеса - Київ, з 20 червня поїзд №102/101 Київ - Херсон та з 1 липня №12/11 Київ - Новоолексіївка курсуватимуть щоденно.

Для перевезення пасажирів до місць відпочинку в Укрзалізниці вивчають можливість призначення найближчим часом поїзда №145/146 Київ - Ізмаїл.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Економічна правда