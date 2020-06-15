Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" обрала нового голову 

Наглядова рада "Магістральні газопроводи України" (МГУ) обрала своїм головою Фабріса Нуайлана (Fabrice Noilhan), який раніше обіймав посаду старшого виконавчого віце-президента з газу французької енергетичної компанії Еlectricitе de France (EDF).

Відповідне рішення наглядова рада ухвалила 12 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Нуайлан, раніше також працював у міністерстві енергетики Франції, увійшов до затвердженої наприкінці лютого 2018 року наглядової ради МГУ разом з Яном Чадамом (Jan Chadam) - колишнім головою правління польського оператора ГТС Gaz-System, Вольтером Больтцом (Walter Boltz), який працював в австрійському регуляторному органі E-Control, Кариною Лучинкіною (Karina Luchinkina), яка працювала в PwС.

Міністерство фінансів як єдиний акціонер МГУ 29 травня 2020 року призупинило повноваження голови наглядової ради компанії Вольтера Больтца (Walter Boltz) у зв'язку з неналежною організацією роботи ради. У свою чергу двоє незалежних членів наглядової ради Ян Чадам і Карина Лучинкіна визнали це рішення безпідставним і заявили про свою можливу відставку в разі, якщо Больтца не буде поновлено на посаді.

Наразі представниками держави в наглядовій раді МГУ є Адомас Аудіцкас, колишній голова цільової команди реформи управління держвласністю МЕРТ України при міністрі Айварасі Абромавичусі, а також екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник.

МГУ належить 100% ОГТСУ, сформованому в результаті анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Український регулятор НКРЕКП 24 грудня ухвалив остаточне рішення про сертифікацію ОГТСУ і видав йому ліцензію на здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу.