Мінфін вперше з лютого запропонує 2-х і 3-річні облігації держпозики

Міністерство фінансів внесло правки до плану-графіка первинних аукціонів в червні: з 16 червня відомство буде пропонувати до продажу двох-і трирічні облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), які останній раз розміщувалися в лютому цього року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт відомства.

Згідно з документом, як і планувалося, будуть продаватися також трьох, шести, дев'яти і 12-місячні облігації, а півторарічні - зняті з аукціонів.

У той же час Мінфін традиційно вказує, що остаточний перелік розміщуваних ОВДП може коригуватися при оголошенні аукціонів після консультацій з первинними дилерами.

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Як повідомлялося, Мінфін відновив первинні аукціони в кінці квітня після майже двомісячної паузи і спочатку пропонував на них найкоротші трьох- і шестимісячні папери, однак до кінця травня він подовжив пропозиції до річних облігацій, а з червня - до півторарічних.

На останніх аукціонах 9 червня напередодні очікуваного ринком зниження Нацбанком облікової ставки відомству завдяки обмеженню пропозиції найкоротших паперів по 500 млн грн вдалося знизити ставку відсікання тримісячних до 9% і шестимісячних - до 9,5%.

Облігації з погашенням через дев'ять місяців продавалися за ставками до 10,75%, 12-міс. - до 10,79% і 1,5 року - до 10,8% річних. Максимальний попит був на найдовші - 1,5-річні папери: він досяг 5,9 млрд грн за номіналом.

Після оголошеного НБУ 11 червня зниження облікової ставки з 8% до 6% прибутковість ОВДП на вторинному ринку різко впала - приблизно на 2 п.п. на "короткому" кінці кривої і 1 п.п.п - на "довгому" її кінці.

У лютому, до початку коронакризи, дво- і трирічні папери розміщувалися за ставками близько 10% річних, що навіть трохи вище поточних ставок пропозиції на вторинному ринку.