Зеленський поставив Криклію завдання закупити електропоїзди з кондиціонерами
Понеділок, 15 червня 2020, 14:14
Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру інфраструктури Владиславу Криклію закупити електропоїзди, які матимуть хорошу систему кондиціювання та вентиляції, щоб зменшити ризики інфікування.
Про це Зеленський повідомив на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Нагадуємо, у березні Криклій, після публічної дискусії із президентом Володимиром Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів та 3 дизель-потяга.
Економічна правда
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