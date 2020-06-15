У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти

Мінцифри перевіряє у Києві місця, де мобільний інтернет завжди працює нестабільно або не працює взагалі, і просить киян поділитися такою інформацією.

Про це у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Кожного дня, як і усі кияни, їдучи на роботу чи гуляючи містом, я стикаюсь з тим, що навіть у столиці є місця, де мобільний інтернет завжди працює нестабільно або не працює зовсім.

Хочемо виправити цю ситуацію і нам потрібна ваша допомога. Розпочнемо цей експеримент з Києва", - написав міністр.

Він просить киян під його постом у Facebook залишити інформацію про місця, де вони постійно стикаються з відсутністю мобільного інтернету.

"Прошу обов’язково вказувати свого оператора та максимально детально описувати проблемне місце, наприклад, вулицю та номер дому чи відстань до певного об’єкта тощо.

Ми опрацюємо цю інформацію та разом з мобільними операторами вирішуватимемо виявлені проблеми", - додав Федоров.

Економічна правда