МХП: старт Energy Storage

В квітні цього року в МХП оголосили про початок реалізації концептуального проєкту будівництва системи накопичення енергії у Вінницькій області в рамках створення енергокластеру MHP Energy Hub.

Це буде один із перших в Україні BESS (Акумуляторна система накопичення електричної енергії)/Energy Storage-проєкт.

Першим кроком "МХП Еко Енерджи" анонсував проведення тендеру на розробку техніко-економічного обґрунтування підключення BESS до електричних мереж з можливістю використання в майбутньому технологій розумних мереж (Smart Grid Technologies).

Проведення тендеру в електронній системи завершено, в компанії обрали переможця, і МХП переходить до реалізації наступного етапу реалізації проекту.

Чому це важливо? Сьогодні весь світ стоїть перед глобальним викликом накопичення та збереження енергії. Головними передумовами застосування таких технологій є декарбонізація, діджиталізація, децентралізація виробництва енергії та розвиток відновлюваної енергетики.

Energy Storage-проєкти призводять до покращення як надійності Об’єднаної Енергетичної Системи України (ОЕС), так і економічних критеріїв промислових об’єктів. Тому це стратегічний інноваційний напрямок для України.

Заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський розповів про переваги реалізації проекту MHP BESS:

"Компанія МХП всерйоз відноситься до питань виробництва "чистої" енергії, енергоефективності та енергобезпеки. В цих напрямах вже реалізованнизку інноваційних проеєтів. MHP BESS є важливим кроком та прикладом для всього українського бізнесу.

Технічними перевагами від провадження проекту є підвищення надійності енергосистеми та регулювання технічних параметрів, автоматичний контроль та приведення до мінімальних значень перетоків реактивної енергії, оптимізація споживання електричної енергії шляхом мінімізації провалів, або піків електричного навантаження протягом доби, зменшення часу простою обладнання за рахунок зменшення кількості аварійних відключень системи електропостачання об’єкта.

Це дає можливість створення нової і більш гнучкої мережі, локально інтегруючи відновлювані генерації та розумні пристрої з накопичувачем енергії та спілкуванням у режимі реального часу.

Також даний проєкт має ряд економічних переваг: застосування BESS на ринку допоміжних послуг, зменшення вартості електричної енергії – за рахунок зменшення небалансів, застосування BESS в якості балансуючих потужностей.

Реалізація проекту MHP BESS в поєднанні з іншими технологія МХП дає можливість створити потужний енергетичний хаб енергетичною інфраструктурою у Вінницькій область".

Наукові дослідження та проєктний інжиніринг стосовно технологій накопичення енергії в співпраці з Вінницьким національним технічним університетом та експертами в МХП розпочали ще 2 роки тому.