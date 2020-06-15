Приватбанк запустив єдиний додаток "Приват24" для фізосіб та ФОПів

Приватбанк першим в Україні запустив єдиний мобільний додаток для фізосіб та підприємців на базі Privat24 для Android та iOs.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Щоб користуватися єдиним сервісом, потрібно оновити мобільний банк до останньої версії.

До цього підприємцям доводилося користуватися окремим додатком "Приват24 для бізнесу", щоб управляти корпоративними рахунками.

"Традиційно банки для обслуговування фізичних осіб та бізнесу використовують різні сервіси - так робили раніше і ми, але ще в минулому році ми поставили за мету створити новий максимально простий сервіс для підприємців по роботі у Приват24 для фізичних осіб", - заявив керівник напрямку малого та середнього бізнесу Приватбанку Сергій Клюєв.

"Надалі ми плануємо спрощувати функціонал мобільного Приват24 для підприємців, а саме робити ще більш зручними платежі, операції з кредитами, депозитами, валютою, здаванням звітів та інші сервіси, які зараз доступні в окремій системі Приват24бізнес, а також зробимо практичнішим порядок дистанційної взаємодії підприємців зі своїми найманими бухгалтерами прямо всередині мобільного банку", - додав він.

Економічна правда