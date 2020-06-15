Курс гривні до долара знизився
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,73 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 12 червня - 30,17 гривні).
12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69.
За даними Finance.ua, основними покупцями валюти були нерезиденти і кілька великих приватних гравців на ринку енергоносіїв.
НБУ участі в торгах не приймав, оскільки особливого надлишку долара не спостерігалося.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 - 26,78.
Економічна правда
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