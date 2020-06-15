Курс гривні до долара знизився

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 12 червня - 30,17 гривні).

12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69.

За даними Finance.ua, основними покупцями валюти були нерезиденти і кілька великих приватних гравців на ринку енергоносіїв.

НБУ участі в торгах не приймав, оскільки особливого надлишку долара не спостерігалося.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 - 26,78.

Економічна правда