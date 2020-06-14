У Фонді гарантування вкладів розповіли з ким банки розраховуються позачергово

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб розповіли з якими кредиторами банки розраховуються позачергово.

Про це відомство написало на сторінці facebook.

У ФГВФО нагадали, що всі вимоги кредиторів неплатоспроможного банку задовольняються під час його ліквідації за рахунок коштів, що надходять від управління та продажу майна (активів - ЕП).

За словами фонду, якщо банк залучав під заставу свого майна кошти, то у разі його банкрутства, особа, яка їх надала, стає кредитором, вимоги якого забезпечені цим майном.

"Саме тому, коли банк отримує від продажу заставного майна кошти, він їх спрямовує позачергово на розрахунок із забезпеченим кредитором, який є заставодержателем.

Якщо отриманих коштів не вистачає для повного розрахунку, непогашені вимоги заставодержателя задовольняються у порядку черговості, визначеній Законом", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда