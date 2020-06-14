ОЕСР прогнозує падіння світової економіки на 7,6 відсотка

Організація економічного співробітництва та розвитку очікує, що пандемія коронавірусу у 2020 році може призвести до падіння світової економіки на 7,6 відсотка.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

До складу ОЕСР входять 38 країн, в тому числі більшість країн Євросоюзу, США та Японія.

У своїй доповіді організація прогнозує два сценарії. У першому випадку поширення коронавірусу буде "під контролем", а в другому - прийде друга хвиля пандемії.

За прогнозами організації, при підконтрольному розвитку ситуації світова економіка у 2020 році скоротиться на 6%, а в разі другої хвилі - на 7,6 відсотка. А у 2021 році економісти очікують істотного відновлення економічного зростання.

На думку експертів ОЕСР, найбільш сильно від коронавірусу постраждала економіка країн єврозони: навіть при найкращому сценарії вони очікують обвалу на рівні 9,1 відсотка. На випадок другої хвилі пандемії прогнозується скорочення економіки на 11,5 відсотка.

Особливо важка ситуація, на думку економістів, в Іспанії, Франції, Італії та Великобританії, повідомляє DW.



Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19.